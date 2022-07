CHICAGO P.D. EPISODI 25 LUGLIO 2021. Arriva su Italia 1 lunedì 25 luglio 2022 la nona stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. trama episodi 25 luglio 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 9 episodio 3 Doppio gioco. L’episodio ci mostra un aspetto ancora poco sconosciuto di Jay Halstead, rivelandoci particolari della sua vita prima di entrare in polizia, quando serviva nell’esercito. Scopriamo che anche Jay, l’inflessibile e moralmente inappuntabile Jay, tempo fa ha fatto una scelta sbagliata. Proprio come Hailey ha deciso di “stare zitto”, mantenere le cose “tranquille”. Una scelta che ha pesato sul suo cuore e che l’ha portato a diventare l’uomo che è ora. Come influirà tutto questo, in un futuro eventuale, nel caso venisse fuori il segreto di Hailey è tutto da vedere. Tutto inizia con una rapina. La banda di criminali responsabile è solita ricorrere a un particolare tipo di ordigno, uno realizzato con una formula molto specifica che porta Jay a Elliot Knox, un suo ex compagno d’armi in Afghanistan. Nel frattempo, Upton sembra sempre più in difficoltà a mantenere il segreto che condivide con Voight.

Chicago P.D. trama episodi 25 luglio 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 9 episodio 4 Nell’oscurità. Per Upton le cose si fanno sempre più difficili. Il segreto che condivide con Voight – e che non può rivelare ai colleghi e soprattutto a Jay – la sta letteralmente divorando. La detective quasi non mangia e non riesce praticamente a dormire, si sta distruggendo e non ha una via d’uscita. Proprio durante una delle tanti notti insonni, Hailey va in centrale, dove trova Ruzek e insieme rispondono a una chiamata che porterà l’Intelligence a indagare su un vero mostro, un serial killer pedofilo che rapisce ragazzini per tenerli segregati, torturarli e poi sbarazzarsene una volta trovata una nuova vittima. Il caso verrà risolto e, infine, il segreto di Hailey verrà a galla. Perché Jay forse non ha voluto metterle pressione, non ha parlato, ma ha osservato. Ed è un buon detective e gli indizi erano lì, semplicemente da seguire. Tra Jay e Voight c’è un durissimo confronto e il primo sferra un pugno al suo superiore. Ci saranno conseguenze? E Upton finalmente potrà liberarsi dei suo demoni?

Chicago P.D. streaming

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

