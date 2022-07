The Darkness film stasera in tv 25 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

The Darkness è il film stasera in tv lunedì 25 luglio 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Darkness film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Orrore

ANNO: 2016

REGIA: Greg Mclean

CAST: Kevin Bacon, Radha Mitchell, David Mazouz, Lucy Fry

DURATA: 90 minuti

The Darkness film stasera in tv: trama

Una famiglia durante una vacanza del Grand Canyon sarà costretta a lottare per la sopravvivenza. Il figlio Mikey, bambino autistico, risveglia senza volerlo un gruppo di entità sovrannaturali che risiedono nell’oscurità. Li porterà a casa con sè, causando alla sua famiglia una serie di guai mortali.

The Darkness film stasera in tv: curiosità

Kevin Bacon e Jennifer Morrison si ritrovano a recitare insieme daopo diversi anni (dal set di Echi mortali nel 1999).

Parti di questo film sono state girate sul Melrose Bombing Range di Melrose, nel New Mexico.

La scena in cui Mikey è ipnotizzato da un’esplosione in TV riporta filmati di una serie di test sulla bomba atomica degli anni ’40 o ’50.

The Darkness streaming

The Darkness streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Darkness film stasera in tv: trailer

