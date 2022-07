Harry Wild La signora del delitto torna stasera in tv martedì 26 luglio 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Si tratta di una serie televisiva irlandese di genere crime con Jane Seymour, che interpreta Harriet “Harry” Wild, una professoressa universitaria da poco in pensione che scopre di aver talento per la risoluzione dei crimini. Di seguito ecco trama e anticipazioni degli episodi. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV E STREAMING

Harry Wild La signora del delitto trama e anticipazioni episodi 26 luglio 2022

Harry Wild La signora del delitto trama episodio 5 Un giorno in prigione. Pur di punzecchiare gli arroganti coniugi Cavendish, Harry si autoinvita a casa loro per la cena annuale fra colleghi del college, ma nel bel mezzo della festa, incredibilmente, tutti si sentono male. Tutti, tranne lei…

Harry Wild La signora del delitto trama episodio 6 La tempesta. Harry e Lola vogliono festeggiare Fergus, che ha concluso gli esami, ma una tempesta blocca loro e pochi altri avventori nel pub di June e poco dopo Harry e Glenn fanno una scoperta inquietante nel parcheggio delle auto lì fuori.

Harry Wild La signora del delitto streaming

Harry Wild La signora del delitto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

