Sardegna Film Festival va in onda stasera in tv venerdì 29 luglio 2022 in seconda serata su Rai 2 condotto da Tiziana Rocca.

Sardegna Film Festival stasera in tv con Josh Hartnett: ospiti e anticipazioni

Attori di fama internazionale, grandi interpreti italiani e pellicole in anteprima. Andrà in onda venerdì 29 luglio su Rai 2 lo speciale dedicato al Filming Italy Sardegna Festival, ideato e condotto da Tiziana Rocca che si è tenuto dal 9 al 12 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Tra film e anteprime assolute, tantissime le star internazionali che hanno calcato il palco della manifestazione: Josh Hartnett, Winston Duke, Naomie Harris, Kabir Bedi, James Franco, Cuba Gooding Jr., Danny Glover, Regina King, Justin Hartley, la duchessa di York Sarah Ferguson e Can Yaman, solo per citarne alcuni. E moltissimi anche gli ospiti in rappresentanza del cinema italiano: oltre alla madrina di questa edizione Donatella Finocchiaro, anche Giulio Scarpati, Veronica Pivetti, Massimo Ghini, Diletta Leotta, Sarah Felberbaum, Filippo Nigro, Giuseppe Zeno, Roberto Farnesi e Daniele Liotti. Tra le esibizioni live on stage, invece, Nina Zilli e Veronica Perseo.

Sardegna Film Festival streaming

Sardegna Film Festival streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

