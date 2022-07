Harry Wild La signora del delitto torna stasera in tv sabato 30 luglio 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Si tratta di una serie televisiva irlandese di genere crime con Jane Seymour, che interpreta Harriet “Harry” Wild, una professoressa universitaria da poco in pensione che scopre di aver talento per la risoluzione dei crimini. Di seguito ecco trama e anticipazioni degli episodi. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV E STREAMING

Harry Wild La signora del delitto trama e anticipazioni episodi 30 luglio 2022

Harry Wild La signora del delitto trama episodio 7 Il mistero della parrucca divertente di nonna Susan. Una donna decide di ricorrere a un’agenzia investigativa trovata su Internet, perchè sua madre, il giorno del compleanno, è stata strangolata davanti a tutta la famiglia durante una videochiamata, e la polizia non sa che pesci prendere. Harry non lo sa, ma quell’agenzia è la sua.

Harry Wild La signora del delitto trama episodio 8 Nessuno esce vivo da qui. Finale di stagione, al momento è l’unica. Mentre Ray si vede sollevato dall’incarico e un altro Sovrintendente arriva alla Centrale, una ragazza afferma di essere scampata a un rapimento ad opera di Elvis, ma avendo un passato da alcolista e drogata, solo Harry e Fergus le danno credito.

Harry Wild La signora del delitto streaming

Harry Wild La signora del delitto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

