CHICAGO P.D. EPISODI 1 AGOSTO 2021. Arriva su Italia 1 lunedì 1 agosto 2022 la nona stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. trama episodi 1 agosto 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 9 episodio 5 Burnside. Adam e Kevin sono in un locale a bere qualcosa. Di lì a poco Ruzek se ne va per andare a cena con Kim, e Atwater ha così l’occasione di conoscere Celeste. I due passano la notte insieme, il mattino seguente quando Kevin lascia l’appartamento della donna, si imbatte in una sparatoria avvenuta in un ristorante nelle vicinanze. Due ragazzini hanno attaccato un ex membro di una gang, uccidendo lui e un un uomo innocente che si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. In seguito alle prime indagini, si scopre che i due ragazzini fanno parte di un programma per teenager in difficoltà di cui si sta occupando Celeste. La donna non sa che Kevin è un poliziotto e lui crede di potersi giocare le sue carte in un’operazione sotto copertura.

Chicago P.D. trama episodi 1 agosto 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 9 episodio 6 Fine turno. Makayla perde uno dei suoi amati peluche. Adam va al centro commerciale per comprarne un nuovo e si ritrova nel bel mezzo di una sparatoria. Qualcuno ha fatto una rapina nella gioielleria. Ruzek non ci pensa due volte (e soprattutto non pensa alle nuove regole di comportamento del Dipartimento, firmate circa una settimana prima) e si mette all’inseguimento dei criminali. L’inseguimento finisce con i due sospettati volatilizzati e una donna innocente investita da un’auto. Per Adam c’è in vista un incontro con gli Affari Interni, mentre l’Intelligence nel corso delle indagini verrà affiancata dal Detective Sal Ortiz, una vecchia conoscenza di Adam.

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Chicago P.D. basta andare sull'hashtag ufficiale #ChicagoPD

