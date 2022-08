The Lodgers Non infrangere le regole film stasera in tv 1 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

The Lodgers Non infrangere le regole va in onda stasera in tv lunedì 1 agosto 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Lodgers Non infrangere le regole film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO: The Lodgers – Non infrangere le regole

TITOLO ORIGINALE: The Lodgers

DATA USCITA: 08/03/2018

GENERE: Drammatico, Horror, Sentimentale, Thriller

NAZIONALITA’: Irlanda

ANNO: 2017

REGIA: Brian O’Malley

CAST: Charlotte Vega, David Bradley, Moe Dunford

DURATA: 92 minuti

The Lodgers Non infrangere le regole film stasera in tv: trama

Siamo negli anni ’20 dell’Irlanda rurale. Per una maledizione i gemelli Rachel ed Edward sono costretti a vivere nella loro casa di famiglia per espiare per i peccati commessi dai loro antenati. Costretti a rispettare le regole di un’inquietante ninna nanna, i gemelli non devono mai fare entrare estranei in casa, devono andare a letto entro mezzanotte, e devono sempre stare insieme senza mai separarsi. Se non venisse rispettata anche una sola delle tre regole, sinistre presenze verrebbero evocate. Edward è rassegnato a dover vivere questa drammatica esistenza. Invece Rachel, affascinata da un soldato, inizia a ribellarsi nel disperato tentativo di scappare dalla sua opprimente prigionia.

The Lodgers Non infrangere le regole recensione

The Lodger, sceneggiato da David Turpin, è horror alla Edgar Allan Poe e dunque è costruito soprattutto sul senso di mistero e sull’atmosfera fosca che pervade la classica casa stregata, Loftus Hall (considerata una delle case più infestate d’Irlanda). L’ambientazione è particolarmente studiata per sottolineare la sensazione declino e di morte incipiente: gli arredi sono scarni e le stanze hanno un aspetto funerario. La fotografia è volutamentre virata ai toni freddi dei grigi e degli azzurri e nel complesso tutto appare spento ed oppresso da un inevitabile maledizione. La paura è soprattutto dovuta alla tensione dell’attesa che al manifestarsi del pericolo. Il crescendo di suspense porta alla rivelazione contenuta nel finale che definisce quanto suggerito prima in maniera ambigua. Se da un lato siamo in presenza di un horror raffinato e molto curato, di un ottimo livello tecnico, dall’altro il ritmo della storia è estremamente lento e dilatato, a volte pesante da sostenere..

The Lodgers Non infrangere le regole film stasera in tv: curiosità

Questo film è il secondo lungometraggio di Brian O’Malley dopo Let Us Prey (2014).

The Lodgers ha debuttato al Toronto Film Festival l’8 settembre 2017 nella selezione ufficiale per la categoria Contemporary World Cinema e al Torino Film Festival.

The Lodgers Non infrangere le regole streaming

The Lodgers Non infrangere le regole streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Lodgers Non infrangere le regole film stasera in tv: trailer

