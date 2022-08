We Were Soldiers film stasera in tv 2 agosto: cast, trama, streaming

We Were Soldiers Fino all'ultimo uomo è il film stasera in tv martedì 2 agosto 2022 in onda in seconda serata su Rete 4.

We Were Soldiers film stasera in tv: trama

Il 14 novembre 1965 gli eserciti statunitense e vietnamita si scontrarono in una battaglia violentissima. Quel giorno infatti quattrocentocinquanta paracadutisti americani, lanciati nel territorio nemico nella Eye Drang Valley, luogo conosciuto in Vietnam come “Valle della Morte”, furono circondati da 2000 soldati vietnamiti. L’esercito americano fu guidato dal coraggioso Colonnello Harold Moore, interpretato da Mel Gibson.

We Were Soldiers streaming

We Were Soldiers streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app Mediaset disponibile per iOS e Android.

We Were Soldiers film stasera in tv: trailer

