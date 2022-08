Chicago Fire 10 trama episodi 3 agosto 2022 su Italia 1

CHICAGO FIRE 10 EPISODI 3 AGOSTO 2022. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 10 trama episodio 7 Chi dovrò temere?. Alla Caserma 51 arriva il tenente Jason Pelham. A lui il compito di sostituire Casey, almeno per il momento. Cosa succederà con il ritorno di Stella – ritorno ancora non in vista – non è dato sapere. L’arrivo di Pelham non è la migliore delle notizie per Gallo. Il giovane vigile del fuoco ha sempre visto in Matthew una sorta di figura paterna, di modello, e per lui è estremamente difficile accettare un sostituto. E poi sul nuovo arrivato c’è qualche dubbio. Mouch ed Herrmann si chiedono come mai, negli ultimi sei anni, non abbia ottenuto una posizione permanente. Che nasconda qualche scheletro nell’armadio? I due decidono di fare qualche ricerca. Nel frattempo, mentre continua la non semplcie relazione a distanza per Sylvie, Severide continua a collaborare con Seager e con la sezione investigativa del Dipartimento per acciuffare il piromane.

Chicago Fire 10 trama episodio 8 Cos’è successo al Whiskey Point? Con Stella ancora fuori sede e il posto di tenente di Casey ancora vacante, Boden si trova costretto a prendere una decisione. Pelham si è dimostrato un valido ufficiale e, soprattutto, sembra una brava persona. Ma rimane un’ombra sul passato dell’uomo. Come mai, con i suoi numeri e capacità, non ha mai avuto un posto fisso? Grazie anche all’aiuto di Herrmann e Mouch – a loro volta sospettosi – Boden scopre che Pelham è stato sospeso a lungo, la più lunga sospensione nella storia del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago. Cosa è successo? Tutto ruota a attorno a un intervento a Whiskey Point, ma Pelham non sembra intenzionato a parlarne, afferma di essersi trovato bene alla 51 ed è pronto per la sua nuova destinazione. Come finirà? Nel frattempo, Brett e Ritter incoraggiano Violet a confessare i suoi sentimenti a Gallo, certi che l’aiuterà a superare il suo cronico dolore al fianco. In realtà Violet scoprirà di avere l’appendice infiammata! Infine, tra Gallo e Pelham voleranno scintille, ma anche tra Severide ed Hermann le cose non saranno troppo tranquille.

Chicago Fire 10 trama episodio 9 Winterfest. Finale di mezza stagione. E la domanda che tutti si fanno è “dov’è Stella?”. La lontananza della donna sta diventando un problema. Per Kelly che sente il loro rapporto scivolare via e per Boden che ha sempre più urgenza di assegnare in via definitiva il posto di tenente lasciato libero da Casey. Dopo lungo attendere, Boden decide che la sua scelta ricadrà su Pelham. E di Stella che ne sarà? Nel frattempo, Violet, Gallo e Ritter si stanno preparando per il Winterfest. Vogliono presentare la loro nuova birra artigianale e tutto deve essere perfetto. Ma, come da copione, ci sarà un “piccolo” intoppo! Anche Sylvie è alle prese con una presentazione, quella del suo programma di Paramedicina per cui spera, finalmente, di ottenere i fondi in via definitiva. La squadra, invece, viene chiamata per un intervento quando il grande albero di Natale di Park Plaza crolla impalando con uno dei suoi rami un uomo vestito da Santa Claus.

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

