La serie tv Delitti in Paradiso va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 8 agosto 2022 su Rai 2 con gli episodi della nona stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 3 agosto 2022

Delitti in Paradiso stagione 11 episodio 2 – Il fratello sbagliato. Dopo 16 anni di lontananza, Bradley Faircroft, fratello di Connor Faircroft, giunge in visita a St. Marie. Connor, la moglie Holly e il figlio Jake sono co-proprietari di un campo da golf insieme a Desreta King, una cittadina dell’isola. La visita di Bradley pare avere come fine principale una riconciliazione, ma, proprio Desreta sente Connor e Bradley litigare furiosamente. Poco dopo, Holly riceve una telefonata da Bradley che parla con Connor, implorandolo di mettere giù qualcosa prima di essere chiaramente colpito più volte. Holly e Jake si precipitano fuori e trovano Bradley colpito alla testa. La polizia arriva immediatamente sulla scena del crimine. Connor sembra essere già processato e condannato, oltre alle testimonianze, c’è anche una mazza da golf insanguinata nascosta nel suo armadietto. Tuttavia, un filmato estratto dai video di sorveglianza scagiona Connor. E, allora, chi ha ucciso suo fratello? Nel frattempo, Neville fatica a mantere un rapporto professionale con Florence, che, intanto, viene scelta per andare sotto copertura in un’operazione di droga per scoprire chi ha ucciso Otis.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Delitti in Paradiso basta andare sull’hashtag ufficiale #DelittiInParadiso, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Delitti in Paradiso e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Delitti in Paradiso: link utili