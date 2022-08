FBI MOST WANTED TRAMA EPISODI 4 AGOSTO. La serie tv spin-off del telefilm FBI trasmesso sulla CBS va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 4 agosto 2022 su Italia 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

FBI Most Wanted trama episodi 4 agosto 2022 su Italia 1

FBI Most Wanted trama stagione 2 episodio 13 Occhio per occhio. In una cittadina dell’Ohio quasi tutti gli abitanti si ammalano di tumore perchè il proprietario della Centrale elettrica a carbone, Larry Griffin, smaltisce illegalmente le scorie di cenere di carbone che inquinano l’acqua e l’aria. Greg e Wyatt, che hanno perso i genitori e i figli proprio per questi rifiuti tossici, decidono di vendicarsi: uccidono tutti quelli che in un modo o nell’altro hanno causato la morte dei loro cari e rapiscono anche la figlia di Griffin.

FBI Most Wanted trama stagione 2 episodio p14 Festa di matrimonio. Shari, un’informatrice di cui Ortiz si era servito quando era nella Task Force Antiterrorismo, ha bisogno di protezione dopo l’omicidio della sorella. Lacroix e la sua squadra sospettano di un serbo naturalizzato americano che appartiene ad una cellula terroristica. A causa delle restrizioni per il covid, Marie e Byron fanno fatica a organizzare il loro matrimonio: grazie al suggerimento di Tali e al supporto di Sarah, la cerimonia si farà a casa di Jess.

FBI Most Wanted streaming

FBI Most Wanted streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

