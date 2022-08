Tutto quello che vuoi film stasera in tv 4 agosto: cast, trama, streaming

Tutto quello che vuoi è il film stasera in tv giovedì 4 agosto 2022 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tutto quello che vuoi film stasera in tv: cast

La regia è di Francesco Bruni. Il cast è composto da Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Donatella Finocchiaro, Emanuele Propizio, Antonio Gerardi, Raffaella Lebboroni, Arturo Bruni, Andrea Lehotska, Carolina Pavone.

Tutto quello che vuoi film stasera in tv: trama

Alessandro è un ragazzo di Trastevere; ha ventidue anni ed ha un carattere molto turbolento. Giorgio è un vecchio poeta dimenticato dal mondo. Cosa hanno in comune: nulla se non di vivevere nello stesso quartiere. I due sono vicini di casa, ma non hanno avuto mai occasione di incontrarsi. Un giorno però Alessandro per procurarsi un lavoro accetta di fare l’accompagnatore dell’anziano ed elegante signore durante le sue passeggiate. Il vecchio poeta ha dei momenti in cui la memoria lo abbandona ma lascia riaffiorare i ricordi antichi ed i versi delle sue poesie. Ha inizio una specie di viaggio nella memoria alla ricerca delle tracce di storie perdute e di un tesoro nascosto. Il vecchio poeta diventa oggetto di curiosità non solo per Alessandro ma anche per i suoi amici presi dalla cupidigia di trovare chissà quale bottino. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Tutto quello che vuoi streaming

Tutto quello che vuoi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Tutto quello che vuoi film stasera in tv: trailer

