La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 venerdì 5 agosto 2022 su Rai 2.

The Blacklist: trama episodi 5 agosto 2022 su Rai 2

The Blacklist trama stagione 8 episodio 15 Il nodo russo. Liz si trova in una posizione delicata. Townsend si fa sempre più pericoloso e il fallimento della missione in Kansas mette la donna spalle al muro. Liz afferma di avere un altro asso nella manica e Townsend le concede una nuova opportunità di provare che Reddington sia N13. Sarà l’ultima. La Keen è venuta a sapere che Reddington utilizza una particolare macchina crittografica per comunicare con il suo contatto russo. E questa macchina sarà esposta in un museo, basterà rubarla e il gioco è fatto. Peccato che Red, come al solito, sia qualche passo avanti a Liz e per impedirle di portare a termine il suo piano manipola Copper e la Task Force convincendo la squadra a rubare la macchina. Chi riuscirà a metterci le mani per primo?

The Blacklist trama stagione 8 episodio 16 Nicholas Obenrader. Liz è uscita allo scoperto e, ora, la Task Force è dalla sua parte, con Cooper e Ressler, questi per evidenti motivi, in testa. L’obiettivo comune è scoprire la verità su N13 e fermarlo. Scopo che potrebbe accomunarli anche a Red. Ma se N13 è il mezzo, il risultato finale sperato varia molto a seconda del giocatore che prendiamo in considerazione. La Task Force lavora per la giustizia (e Ressler per amore), Liz vuole sempre e comunque distruggere Reddington e Reddington vuole… Cosa? Con lui il fine ultimo è sempre un mistero, ma di certo difficilmente coinciderà con quello di Liz e Cooper. Torniamo al blacklister dell’episodio. Si tratta di Nicholas Obenrader, consulente per organizzazioni criminali che ha appena aiutato Townsend a sistemare un problema. Cooper e la sua squadra sperano che catturarlo potrebbe fornire utili informazioni su Townsend, ma Red sa che Obenrader non parlerà. Quindi perché mai vuole che venga catturato?

The Blacklist streaming

La serie tv The Blacklist streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai.

