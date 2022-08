THE BLACKLIST EPISODI 19 AGOSTO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 venerdì 19 agosto 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Blacklist: trama episodi 19 agosto 2022 su Rai 2

The Blacklist trama stagione 8 episodio Balthazar “Bino” Baker. Si riparte dal finale della scorsa puntata. Liz è ora in custodia della Task Force e in viaggio direzione Post Office. Ressler è con lei insieme a una nutrita scorta armata fino ai denti. Basteranno per fermare Townsend? Ovviamente no. Proprio mentre Reddington cerca di far capire a Cooper che l’FBI non può far nulla per proteggere Liz, il convoglio viene attaccato. L’autista del veicolo in cui viaggiavano Liz e Ressler viene ucciso. E Donald si prende una pallottola. Keen e Ressler riescono a scappare, ma lui è ferito, probabilmente un polmone sta per collassare. I due trovano un rifugio momentaneo. Lui cerca di convincerla ad andarsene, a lasciarlo lì per mettersi in salvo, ma lei non ne vuole sapere. Al telefono di Ressler arriva una chiamata. Dall’altra parte c’è Reddington e Liz (così come Donald) sa che è l’unico a poterli tirare fuori vivi da quella situazione. A quanto pare Red si è già mosso contattando un blacklister, Balthazar “Bino” Baker. L’uomo arriva in soccorso, ma, poi, accade l’imprevedibile. Quando scopre che Liz è braccata da Neville Townsend, Balthazar cambia partito. Evidentemente Townsend lo spaventa più di Reddington…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Blacklist: trama episodi 19 agosto 2022 su Rai 2

The Blacklist trama stagione 8 episodio Godwin Page. Terzultimo episodio della stagione, vede Liz, Red e Dembe unire le forze contro Townsend e, soprattutto, gli sceneggiatori iniziano a regalarci qualche risposta alle tante domande in sospeso. Sfruttando la rete di contatti di Bino, Reddington e Liz riescono a sfuggire all’attacco di Townsend. Mentre Liz, infine, si costituisce, Red decide di contrattaccare. Il primo passo è mettere le mani su un collaboratore di Townsend: Godwin Page. Il secondo passo è usare Page per far evadere Liz, non senza prima inserire nel collo dell’uomo un piccolo chip localizzatore. Ma Liz non segue il piano del suo ex mentore (o, almeno così lascia intendere), libera Page dal chip e gli consente di scappare a una condizione: che Townsend la lasci in pace e che usi quel chip per trovare Reddington ed eliminarlo una volta per tutte. Townsend accetta ma ad attenderlo c’è una brutta sorpresa: Liz e Reddington sono scappati insieme destinazione Lettonia, dove Red ha promesso di rivelare alla donna tutti i segreti su di lui e su Katarina Rostova… Manterrà la parola?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Blacklist streaming

La serie tv The Blacklist streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

The Blacklist sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv The Blacklist basta andare sull’hashtag ufficiale #TheBlacklist, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Blacklist e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Blacklist: link utili