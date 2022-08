Ma Che Bella Sorpresa film stasera in tv 21 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Ma Che Bella Sorpresa è il film stasera in tv domenica 21 agosto 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ma Che Bella Sorpresa film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 11 marzo 2015

GENERE: Commedia

ANNO: 2015

REGIA: Alessandro Genovesi

CAST: Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini, Ornella Vanoni, Renato Pozzetto, Chiara Baschetti

DURATA: 91 Minuti

Ma Che Bella Sorpresa film stasera in tv: trama

Guido, interpretato da Claudio Bisio, è uomo di mezza età ed insegna letteratura al liceo. È stato lasciato dalla sua storica compagna per un altro uomo. Guido è buono e tranquillo, forse fin troppo, tanto che la sua compagna ha cercato l’avventura scappando con un uomo che è completamente all’opposto di Guido. Lui che è un inguaribile romantico e un sognatore sente che la sua vita va in pezzi. Paolo (Frank Matano), un suo ex studente diventato insegnante di educazione fisica, ora è il suo migliore amico e farà di tutto per aiutare Guido ad uscire dalla crisi. Paolo fa venire a Napoli i genitori di Guido, milanesi purosangue interpretati da Renato Pozzetto e Ornella Vanoni.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nel frattempo Guido sembra essere rinato ed è tornato a sorridere. Merito dell’incontro di Silvia (Chiara Baschetti), la sua nuova vicina di casa. Silvia è una ragazza giovane e molto bella, che ama lo sport e fa il tifo per la stessa squadra di Guido. È solita girare per casa in lingerie e ama i romantici gesti che Guido ama fare: passeggiate in bicicletta, mazzi di fiori, tramonti… Finalmente Guido ha trovato la donna perfetta ed i suoi genitori non vedono l’ora di incontrarla. Ma le cose non sempre sono come appaiono..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ma Che Bella Sorpresa film stasera in tv: curiosità

Il film è scritto da Giovanni Bognetti con Alessandro Genovesi ed è ispirato alla commedia brasiliana del 2009 intitolata A Mulher Invisivel.

Tutte le scene sono state girate a Napoli.

La pellicola ha ricevuto la nomination nel 2015 al Ciak d’oro per il migliore attore non protagonista (Renato Pozzetto) e miglior colonna sonora a Andrea Farri.

Ma Che Bella Sorpresa streaming

Ma Che Bella Sorpresa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ma Che Bella Sorpresa film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili