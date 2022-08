La serie tv Fratelli Caputo torna stasera in tv mercoledì 24 agosto 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Protagonisti della fiction sono Nino Frassica e Cesare Bocci. Di seguito trama e anticipazioni della puntata di stasera. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fratelli Caputo serie tv: trama e anticipazioni 24 agosto 2022

L’esproprio del terreno di Agata, per Nino e suo fratello, perde di significato di fronte all’arrivo di Franca, la madre di Alberto. I toni con Agata si fanno subito incandescenti ma, in questo vulcanico clima, Barbara e Simone continuano le loro sessioni di studio e Andrea si lascia convincere dallo zio Nino a partecipare ad un talent canoro. Tra le signore Caputo è sempre guerra aperta fino a quando Agata rivela che Calogero – tanti anni prima – le aveva chiesto di tornare in Sicilia e che lei lo aveva rifiutato. Questa verità dolorosa sia per Alberto che per Nino, vittime delle bugie delle rispettive madri, avvicina i due fratelli. Ma durante uno spettacolo presentato da Nino e dal piccolo Giacomo, tra lo stupore di tutti, arriva Agata che impone alla rivale le fine delle loro schermaglie. Il giorno dopo, Franca lascia il casale ottenendo il perdono di Alberto. Anche Nino ha un chiarimento con la madre.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fratelli Caputo streaming

Fratelli Caputo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fratelli Caputo sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Fratelli Caputo basta andare sull’hashtag ufficiale #FratelliCaputo, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Fratelli Caputo e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Fratelli Caputo Fiction FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Fratelli Caputo: link utili