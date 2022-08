Afraid of failing film stasera in tv 25 agosto: cast, trama, streaming

Afraid of failing è il film stasera in tv giovedì 25 agosto 2022 in onda in seconda serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Afraid of failing film stasera in tv: cast e trama

Il primo documentario italiano interamente dedicato al fenomeno dell’hikikomori, la pratica del ritiro sociale sempre più frequente anche tra gli adolescenti italiani. Afraid of failing, diretto da Davide Tosco, indaga nelle dimensioni umane raccogliendo – grazie alla collaborazione delle associazioni Hikikomori Italia, Minotauro e l’Ospedale Regina Margherita di Torino – i diari di un gruppo di giovani hikikomori italiani. Sono loro in prima persona a raccontare la condizione del ritiro sociale: “chiamarsi fuori” dalla vita sociale per scelta, come vittime volontarie di un vissuto che è fonte di disagio per loro e anche per gli stessi genitori. Il documentario si articola come un racconto corale alterna le singole storie personali con il parere di esperti (neuropsichiatri, sociologi, psicologi) e le esperienze dei genitori che vivono questa realtà quotidianamente cercando, spesso senza un supporto adeguato, di arginare una condizione che non sono in grado di comprendere.

Afraid of failing streaming

Afraid of failing streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

