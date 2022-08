FBI MOST WANTED TRAMA EPISODI 25 AGOSTO. La serie tv spin-off del telefilm FBI trasmesso sulla CBS va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 25 agosto 2022 su Italia 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

FBI Most Wanted trama episodi 25 agosto 2022 su Italia 1

FBI Most Wanted trama stagione 3 episodio 4 Atto d’amore. La squadra affronta un caso di rapimento che inizialmente sembra motivato da odio razziale, poi fa pensare a un caso di spionaggio scientifico internazionale e infine si scopre che si tratta di un atto di amore paterno.

FBI Most Wanted trama stagione 3 episodio 5 Scava due fosse. Dopo un incendio doloso in una sala giochi, la squadra scopre che quello era solo il primo evento di un intricato piano di vendetta nei confronti del proprietario. Hana ritorna a lavorare con la squadra e pianifica cambiamenti in tutti gli aspetti della sua vita.

FBI Most Wanted streaming

FBI Most Wanted streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

