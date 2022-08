La Pazza Gioia film stasera in tv 25 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

La Pazza Gioia è il film stasera in tv giovedì 25 agosto 2022 in onda in seconda serata su Rai 1. La pellicola diretta da Paolo Virzì ha come protagonisti Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Pazza Gioia film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: commedia, drammatico

ANNO: 2016

REGIA: Paolo Virzì

CAST: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bob Messini, Sergio Albelli, Anna Galiena, Marisa Borini, Marco Messeri, Bobo Rondelli

DURATA: 118 Minuti

La Pazza Gioia film stasera in tv: trama

Morandini Valdirana e Donatella Morelli sono due donne diverse ma con molti problemi in comune. La prima è una giovane chiacchierona e istrionica, di nobili origini e che in quanto contessa si è sempre concessa a uomini che rientrano in quella categoria che lei definisce “i grandi della Terra”. Dall’altra parte, invece, abbiamo Donatella Morelli che è una donna all’opposto della contessa: porta tatuaggi vistosi anche se è fragile e silenziosa; porta con sé un dolore immenso ma che non riesce a condividere. Entrambe le due donne sono in cura per problemi mentali e sono state etichettate come persone socialmente pericolose, e definite spesso dalla persone con toni dispregiativi. Ma entrambe sono alla ricerca di un angolo di felicità e così nascerà tra loro una imprevedibile amicizia che le porterà ad una fuga strampalata e toccante in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

La Pazza Gioia film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato al Festival di Cannès nella sezione Quinzaine des Réalisateurs.

E’ uscito nelle sale cinematografiche italiane il 17 maggio 2016.

Alcune scene sono state girate durante il celebre Carnevale di Viareggio.

Il brano musicale colonna sonora del film è la canzone Senza Fine nella versione di Gino Paoli.

La Pazza Gioia streaming

La Pazza Gioia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La Pazza Gioia film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/ikcsQBz8q4g

