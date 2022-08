Law & Order trama episodi 18 agosto 2022 su Italia 1 Copia

LAW & ORDER TRAMA EPISODI 25 AGOSTO. La seconda serata di Italia 1 è tutta dedicata agli spin-off del telefilm Law & Order – I due volti della giustizia trasmessa sulla NBC. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi giovedì 25 agosto 2022. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Law & Order Special Victims Unit trama episodi 25 agosto 2022 su Italia 1

Law & Order Special Victims Unit trama stagione 22 episodio 14 Lo psicopatico laureato. Una vecchia conoscenza per questa puntata della serie. Ethan Cutkosky torna a Law & Order riprendendo il ruolo di Henry Mesner. L’avevamo incontrato nel 2013, quando era solo un ragazzino condannato per abusi sulla sorella. Dopo otto anni di detenzione in centro di cura per minori, ora diciottenne, Henry chiede e ottiene di essere rilasciato. Rolllins e gli altri membri della squadra temono che, una volta tornato a piede libero, Mesner possa rappresentare un pericolo per gli altri.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Law & Order trama episodi 25 agosto 2022 su Italia 1

Law & Order Organized Crime trama stagione 1 episodio 6 Ho preso questa spia. Stabler arresta Angela Wheatley per l’omicidio di Kathy e la convince a collaborare, dopo averle detto la verità sulla morte di Rafiq, non ucciso dalla polizia, ma dal suo patrigno Richard Wheatley. La Task Force ordisce poi una trappola per Wheatley, arrestando il trafficante a cui avrebbe dovuto affidare la vendita di vaccini nei Paesi in via di sviluppo, e inducendolo ad affidarsi a un nuovo compratore, un ex informatore di Stabler, fatto venire appositamente dall’Italia. Dana scopre che Gina è un’agente sotto copertura e che ha messo una microspia nella cantina di suo padre. Wheatley ordina così a suo figlio Richie di uccidere Gina, e il ragazzo, seppur con grandi difficoltà, porta a termine il compito.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Law & Order trama episodi 25 agosto 2022 su Italia 1

Law & Order True Crime The Menendez Murders trama stagione 1 episodio 6. Arriva il momento della testimonianza di Erik e Lyle di fronte alla giuria. Leslie fa una mossa a sorpresa per spiazzare il giudice Weisberg

Law & Order streaming

Law & Order streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

Law & Order sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Law & Order basta andare sull’hashtag ufficiale #LawOrder, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Law & Order e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Law & Order Unità Speciale: link utili