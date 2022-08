Piccoli Segreti Grandi Bugie film stasera in tv 25 agosto: cast, trama, streaming

Piccoli Segreti Grandi Bugie è il film stasera in tv giovedì 25 agosto 2022 in onda in prima serata su Rai 1. La pellicola fa parte del ciclo Purchè Finisca Bene 2 prodotto da Rai Fiction. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Piccoli Segreti Grandi Bugie film stasera in tv: cast

La regia è di Fabrizio Costa. Il cast è composto da Chiara Francini, Giuseppe Zeno, Maria Luisa De Crescenzo, Paolo Romano, Lavinia Biagi, Lidia Biondi, Sara D’Amario.

Piccoli Segreti Grandi Bugie film stasera in tv: trama

La prima Piccoli Segreti Grandi Bugie racconta di Isa (Chiara Francini), all’anagrafe Giseide Martelli 35 anni, una giornalista che vive a Torino e lavora per il portale Luoghidasogno.it. Luca Visconti (Giuseppe Zeno) è invece un 40enne ex malato di lavoro che oggi è il proprietario di un albergo di lusso in un paesino dell’Abruzzo. I due si “scontrano” in aeroporto dopo uno scambio fortuito di valige. Il colpo di fulmine arriva subito e i due finiscono a letto insieme. Tornata a casa, Isa ha un’idea: prendendo spunto da un articolo di uno stagista, scrive una recensione pesantissima distruggendo definitivamente un certo hotel che in realtà è “topaia spacciata per resort”. Quello che Isa non sa è che proprio Luca è il proprietario dell’albergo..

Piccoli Segreti Grandi Bugie streaming

Piccoli Segreti Grandi Bugie streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

