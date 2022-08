Batwoman episodi 27 agosto: trama e anticipazioni su Italia 1

BATWOMAN TRAMA EPISODI. Stasera in tv sabato 27 agosto 2022 torna su Italia 1 la serie tv targata The CW per la prima volta in chiaro con la seconda stagione. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Batwoman episodi 27 agosto

Batwoman stagione 2 episodio 13 Ti do un indizio. Quando Sophie deve affrontare un nemico dei tempi in cui era una recluta dei Crows, Ryan, Mary e Luke si ritrovano anch’essi proiettati nella partita contro il cattivo di turno. Intanto si capovolge la situazione per Alice quando si ritrova in condizioni molto poco piacevoli, mentre Jacob continua a rivivere il proprio passato.

Batwoman episodio 14

Batwoman stagione 2 episodio 14 E giustizia per tutti. Batwoman affronta una nuova sfida quando a Gotham i tossicodipendenti da Snakebite diventano affamati di dosi sempre maggiori trasformandosi in mostri carnivori. Sophie infine decide di lasciare i Crows mentre Tavaroff spara a Luke al petto.

