BULL EPISODI 28 AGOSTO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 28 agosto 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bull serie tv su Rai 2: trama episodi 28 agosto 2022

Bull Stagione 6 Episodio Quando i ragazzi ricchi uccidono. La squadra prende in carico il caso di Jackson Martin, il figlio di un ricco newyorkese accusato di aver ucciso, 22 anni prima, la sua ragazza, rea di averlo lasciato a una festa. All’epoca il caso era caduto nel dimenticatoio (complice l’influenza del padre di Jackson) ma, ora, in seguito alla messa in onda di una docuserie, “Quando i ragazzi ricchi uccidono”, è tornato alla ribalta. Bull e i suoi si trovano ad affrontare una giuria inevitabilmente condizionata dal polverone mediatico che si è venuto a creare. Jackson continua a proclamarsi innocente, sostenendo di avere un alibi: era andato negli Hamptons con il fratello Billy. Ma quando l’alibi comincia a scricchiolare per lui le cose si mettono male. Come se non bastasse, Bull soffre ancora di attacchi d’ansia per lo stress accumulato durante il rapimento di sua figlia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bull streaming

La serie tv Bull streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bull sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Bull basta andare sull’hashtag ufficiale #Bull, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Bull e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Bull: link utili