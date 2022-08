CHICAGO P.D. EPISODI 29 AGOSTO 2021. Arriva su Italia 22 lunedì 22 agosto 2022 la nona stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 29 agosto 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 9 episodio 11 Bugie. Lo scorso episodio si era concluso su una nota non certo positiva per Kim e Adam: Burgess rischia di perdere la custodia di Makayla. La questione viene per il momento accantonata e la puntata si concentra su Kevin Atwater. Da qualche tempo l’agente sta frequentando Celeste. Ha perfino preso una casa nel quartiere di Burnside. Sono una coppia felice, ma c’è un grande ma: Celeste non ha la minima idea che Kevin sia un poliziotto, tanto meno è al corrente delle circostanze che hanno favorito il nascere della loro relazione. Ma, ora, il momento della verità sembra essere arrivato. Tutto inizia con le vittime di un’overdose di Fentynal. L’ennesima. In città i cadaveri aumentano e Voight ha tutte le intenzioni di porre fine alla carneficina. Atwater si incontra con il suo contatto, Jimmy. E’ l’inizio di una spirale che finirà per far crollare il suo castello di bugie…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 29 agosto 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 9 episodio 12 Al fine di proteggere. Dopo la puntata dedicata a Kevin, il focus della storia torna a concentrarsi su Voight e sulla sua nuova informatrice, Anna Avalos. Hank è in missione: mettere dietro le sbarre i violenti membri dei Los Temidos, ma teme che Anna sia troppo coinvolta nella sua personale vendetta e finisca per rimetterci la pelle. La puntata inizia con un omicidio: il corpo di un uomo viene rinvenuto in una discarica. Il suo nome è Miguel, gli hanno prima sparato e poi gli hanno conficcato un rompighiaccio nel collo. Si tratta del settimo cadavere in pochi giorni. E Voight chiede aiuto ad Anna. La fedina penale di Miguel è pulita, ma la vittima ha un cugino, Pedro, un criminale. La squadra si reca a casa sua per interrogarlo e trova l’ottavo cadavere, ucciso con lo stesso modus operandi. Ce ne sarà presto un nono: Blanca, una donna legata a Pedro e Miguel…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. streaming

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago P.D. sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Chicago P.D. basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoPD, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago P.D. e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago P.D.: link utili