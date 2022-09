Delitto al ristorante cinese film stasera in tv 3 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Delitto al ristorante cinese è il film stasera in tv sabato 3 settembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. La commedia diretta da Bruno Corbucci ha come protagonista Tomas Milian. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Delitto al ristorante cinese film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Poliziesco, Commedia

ANNO: 1981

REGIA: Bruno Corbucci

CAST: Tomas Milian, Bombolo, Enzo Cannavale, Olimpia Di Nardo, Giacomo Furia, Sandra Mantegna, Massimo Vanni, John Chen, Chung Chu, Sacha Davidof

DURATA: 95 Minuti

Delitto al ristorante cinese film stasera in tv: trama

Siamo a Roma.Quando in un ristorante cinese viene rinvenuto un cadavere, l’autopsia rivela la presenza di arsenico nei cibi cinesi mangiati dalla vittima. A indagare sul caso ci pensano il commissario Nico Giraldi con l’aiuto di Bombolo.

Delitto al ristorante cinese film stasera in tv: curiosità

Il film fa parte della saga cinematografica dedicata al personaggio fittizio Nicola “Nico” Giraldi creato dallo sceneggiatore Mario Amendola e da Bruno Corbucci con il volto di Tomas Milian. Ne sono stati fatti undici film tra il 1976 e il 1984.

Nel film l’attore Tomas Milian interpreta due personaggi: il protagonista ispettore di Polizia Nico Giraldi e il misterioso ristoratore dall’Estremo Oriente,.

Il ristoratore è una autocitazione di un personaggio del western Il bianco, il giallo, il nero, dello stesso regista Bruno Corbucci.

La pellicola omaggia il celebre film Shining di Stanley Kubrick dal romanzo di Stephen King. Infatti l’astista che preleva Bombolo e il cinese propone loro un lavoro stagionale presso l’Hotel Shining.

Delitto al ristorante cinese streaming

Delitto al ristorante cinese streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Delitto al ristorante cinese film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=QHIl3QxHP1M

