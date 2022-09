Il Generale Dalla Chiesa film stasera in tv 3 settembre: cast, trama, streaming

Il Generale Dalla Chiesa è il film stasera in tv sabato 3 settembre 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Generale Dalla Chiesa film stasera in tv: cast

La regia è di Giorgio Capitani. Il cast è composto da Stefania Sandrelli, Francesca Cavallin, Chiara Mastalli, Giancarlo Giannini, Milena Mancini, Marco Vivo.

Il Generale Dalla Chiesa film stasera in tv: trama

Dopo essersi distinto in Sicilia nella lotta contro la mafia, nel 1974 l’ufficiale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa viene chiamato dallo Stato a combattere un nuovo e temibile nemico: le Brigate Rosse. Trasferito a Torino con la sua famiglia e promosso Generale, dalla Chiesa impiega poco tempo per capire che questo gruppo eversivo e’ stato sottovalutato. Assistiamo, infatti, ad un drammatico inasprimento delle azioni criminali dei terroristi, nel contesto sociale delle agitazioni dei movimenti di sinistra. Uomo integerrimo e carismatico, dalla Chiesa viene investito di poteri speciali. Alla guida del Nucleo Antiterrorismo, studia e contrasta l’attivita’ delle Brigate Rosse, avvalendosi di metodi investigativi innovativi, come l’utilizzo di infiltrati.

Anche se gli impegni lo tengono spesso lontano dalla sua famiglia, ha comunque una grande cura per l’adorata moglie Dora e per i figli Rita, Nando e Simona. Il clima che attraversa l’Italia, però, è sempre più teso e pericoloso e la paura per l’incolumità della famiglia Dalla Chiesa sempre piu’ forte, nonostante le continue rassicurazioni da parte del Generale. Adottando un’efficace strategia d’attacco, Dalla Chiesa infligge colpi durissimi alle Brigate Rosse. In seguito ad alcuni arresti eccellenti, il Generale propone al Ministero degli Interni di costituire un Comando Unico Nazionale per la lotta al terrorismo.

Lo Stato, però, ha bisogno di tranquillizzare i cittadini e di dichiarare che l’emergenza BR e’ finita: viene quindi decretato lo scioglimento del Nucleo Antiterrorismo, anche per il timore da parte della politica di aver accentrato troppi poteri su un’unica persona. Dalla Chiesa non si lascia abbattere e decide di assumere la direzione generale delle carceri a Roma da dove lancia ulteriori sfide alle Brigate Rosse, che egli ritiene ancora in piena espansione. I terroristi infatti si organizzano ed elaborano nuovi piani, che porteranno alla strage di via Fani e all’omicidio dell’Onorevole Aldo Moro.

Il Generale dalla Chiesa ha accettato l’incarico di coordinare la lotta al terrorismo, alla guida di un reparto operativo speciale presso la caserma Pastrengo di Milano. Nel frattempo conosce Emanuela Setti Carraro, una giovane volontaria della Croce Rossa che prova per lui un’immensa ammirazione. L’allontanamento dagli obiettivi originari trascina le Brigate Rosse verso una lenta deriva ideologica e causa la perdita di numerosi consensi.

Il Generale Dalla Chiesa streaming

Il Generale Dalla Chiesa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

