Trolls World Tour film stasera in tv 3 settembre: cast, trama, streaming

Trolls World Tour è il film stasera in tv sabato 3 settembre 2022 in onda in prima serata su Italia 1.

Trolls World Tour film stasera in tv: cast

La regia è di Walt Dohrn. Il cast è composto da Francesca Michielin, Stash, Elodie, Sergio Sylvestre, Anna Kendrick, Jamie Dornan, Sam Rockwell, James Corden, Justin Timberlake, Rachel Bloom, Ozzy Osbourne, Kelly Clarkson, Mary J. Blige.

Trolls World Tour film stasera in tv: trama

Quattro anni dopo la loro prima avventura, Poppy e Branch tornano sul grande schermo, e scoprono che il loro non è l’unico popolo di troll esistente. I nostri protagonisti, infatti, fanno parte di una delle sei tribù di Troll sparse su altrettante terre. La particolarità di ognuno di questi gruppi è che sono dedicati ciascuno ad un genere musicali differente e che si esprimono quindi attraverso sei diversi tipi di musica. Pop, Funk, Classica, Techno, Country e Rock. Il tranquillo mondo di Poppy e Branch diventa improvvisamente più ampio e più rumoroso. Come se lo sconvolgimento delle loro certezze non bastasse, la regina dell’hard rock Barb, aiutata da suo padre Re Thrash è decisa ad annientare gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Inizia così l’avventura di Poppy e Branche che, aiutati da Biggie, Chenille, Satin, DJ Suki, Cooper e Guy Diamond, partono alla volta delle altre terre per unificare i Troll e vivere in armonia.

Trolls World Tour streaming

Trolls World Tour streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Trolls World Tour film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

