CHICAGO P.D. 9 EPISODI 5 SETTEMBRE 2022. Arriva su Italia 1 lunedì 5 settembre 2022 la nona stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata.

Chicago P.D. 9 trama episodi 5 settembre 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 9 episodio 13 Una agghiacciante verità. Hailey assiste a un incidente stradale. Una macchina finisce nel fiume con a bordo un uomo e una donna. Hailey riesce a salvare solo l’uomo, mentre la donna muore.

Chicago P.D. trama stagione 9 episodio 14 Legami di sangue. Si svolge la battaglia legale per la custodia di Makayla. Lo zio, Theo Morrison, nonostante una fedina penale non proprio pulitissima, sembra avere le sue chance. In fondo, il legame di sangue conta sempre. Per Burgess – che ha sempre accanto il suo Adam – dimostrare di essere la migliore tutela legale possibile per la bambina non sarà facile. Un lavoro che la mette sempre a rischio potrebbe giocarle contro. Come finirà? Nel frattempo, l’Intelligence si muove sulle tracce di un uomo che ha dato vita a una sorta di culto, approfittando dell’ingenua creduloneria di alcune donne per sfruttarle come arma – nel vero senso della parola – per uccidere coloro che ritiene gli abbiano fatto un torto.

Chicago P.D. streaming

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

