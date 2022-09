La mia bella famiglia italiana film stasera in tv 7 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

La mia bella famiglia italiana è il film stasera in tv mercoledì 7 settembre 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La mia bella famiglia italiana film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 2014

REGIA: Cecilia Calvi, Olaf Kreinsen

CAST: Alessandro Preziosi, Tanja Wedhorn, Elmar Gehlen, Peppino Mazzotta, Patrick Mölleken, Nunzia Schiano, Michele De Virgilio, Chiara Paoli, Karin Proia

DURATA: 90 Minuti

La mia bella famiglia italiana film stasera in tv: trama

Paolo (Alessandro Preziosi) vive da vent’anni in Germania, dove è emigrato in gioventù alla ricerca di una sistemazione e dopo morte del padre avvenuta in circostanze non ancora chiarite. Un giorno il fratello lo convoca nella natia Puglia. Quando arriva, accompagnato dalla sua bella moglie tedesca, ritrova la sua famiglia, affettuosa e disordinata. Ma le cose per la famiglia Sanseviero stanno andando molto male e Paolo deciderà di rimanere in Italia per il tempo necessario a sistemare le cose.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La mia bella famiglia italiana film stasera in tv: curiosità

Le scene sono state girate da giugno e luglio 2013 nella cittadine di Polignano a Mare, Crispiano e Gagliano del Capo.

Il film è del 2013, prodotto da Rai Fiction, Rowboat Film e Beta Film con il sostegno della Apulia Film Commission.

La mia bella famiglia italiana streaming

La mia bella famiglia italiana streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La mia bella famiglia italiana film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili