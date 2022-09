Lost in translation L’amore tradotto film stasera in tv 7 settembre: cast, trama, streaming

Lost in translation L’amore tradotto è il film stasera in tv mercoledì 7 settembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lost in translation L’amore tradotto film stasera in tv: cast

La regia è di Sofia Coppola. Il cast è composto da Scarlett Johansson, Bill Murray, Akiko Takeshita, Giovanni Ribisi, Anna Faris, Catherine Lambert, Ryuichiro Baba, Francois Du Bois, Shigekazu Aida, Richard Allen, Gregory Pekar, Hiroko Kawasaki, Akira Yamaguchi, Kazuo Yamada, Tim Leffman, Yutaka Tadokoro, Jun Maki, Tetsuro Naka, Kanaka Nakazato, Asuka Shimuzu, Kazuyoshi Minamimagoe, Fumihiro Hayashi, Kazuko Shibata Take, Ikuko Takahashi, Koichi Tanaka, Hugo Codaro, Akiko Monou, Akimitsu Naruyama, Hiroshi Kawashima, Hiromix, Daikon, Nobuhiko Kitamura, Nao Kitman, Akira, Kunichi Nomura, Yasuhiko Hattori, Osamu Shigematu, Mathew Minami, Kei Takyo, Ryo Kondo, Mark Willms, Lisle Wilkerson.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lost in translation L’amore tradotto film stasera in tv: trama

Bob, star in declino di Hollywood, è a Tokyo per fare un pubblicità ad un whisky e, rinchiuso nel lussuoso hotel dove soggiorna, fa amicizia con Charlotte, di molti anni più giovane di lui.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lost in translation L’amore tradotto streaming

Lost in translation L’amore tradotto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Lost in translation film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili