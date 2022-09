La Partita del Cuore 2022 dove vedere la diretta in tv e streaming

LA PARTITA DEL CUORE 2022 STREAMING DOVE VEDERE. Stasera in tv mercoledì 7 settembre 2022 torna l’appuntamento annuale che unisce calcio e beneficenza con la 31° edizione de La Partita del Cuore. Scopri tutte le info, orari e come seguire la diretta tv e streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Partita del Cuore 2022 dove vedere la diretta in tv e replica

L’evento sportivo e di beneficenza La Partita del Cuore 2022 andrà in onda in mercoledì 7 settembre 2022 in prima serata su Rai 2. In televisione potremo vedere il match su Rai 2 a partire dalle ore 21:25. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai2, ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

La Partita del Cuore 2022 streaming

Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta della Partita del Cuore 2022 anche sullo smartphone attraverso l’app RaiPlay, disponibile per iOS e Android. Basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere cliccando sulla dicitura Rai 2.

La Partita del Cuore 2022 con Simona Ventura

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 2, in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità, con la telecronaca di Alberto Rimedio, la voce della Nazionale italiana, e il commento tecnico di Daniele Adani con a bordocampo Leonardo, Gianni Bugno e Antonio Cabrini. La serata sarà condotta da Simona Ventura, volto di punta di Rai 2, capace di coniugare nel migliore dei modi i momenti di sport e spettacolo.

La Partita del Cuore 2021: squadre, calciatori e ospiti

E’ il più importante evento italiano di sport, spettacolo e solidarietà, giunto alla sua 31° edizione: La Partita del Cuore torna, con la sua magica atmosfera all’l’U-Power Stadium di Monza (l’ex Brianteo). Di fronte la Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, con in campo Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Rkomi, Ubaldo Pantani, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Moreno e ZW Jacksone, e il Charity Team 45527, guidato da Stefano Mei, che schiera Stefano Domenicali, Marco Melandri, Fabio Galante, Pecco Bagnaia, Luca Marini, Junior Cally, Pierpaolo Pretelli, Toni Cairoli, Marco Simone, Dj Ringo, Fabio Aru, Nicola Bartolini e Aldo Baglio.

La Partita del Cuore sui social

La Partita del Cuore: link utili