Bagnomaria film stasera in tv 8 settembre: cast, trama, streaming

Bagnomaria è il film stasera in tv giovedì 8 settembre 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bagnomaria film stasera in tv: cast

GENERE: Commedia

ANNO: 1998

REGIA: Giorgio Panariello

ATTORI: Giorgio Panariello, Manuela Arcuri, Andrea Cambi, Valeria Fabrizi, Ugo Pagliai, Katia Beni, Giuliana Colzi, Gianna Giachetti, Pietro Fornaciari, Piero Maggiò, Alfiero Toppetti

PAESE: Italia

DURATA: 100 Min

DISTRIBUZIONE: Cecchi Gori Group (1999) – Cecchi Gori Home Video

Bagnomaria film stasera in tv: trama

Siamo in Versilia alla fine dell’estate e tra spiaggia e vie del centro incontriamo alcuni personaggi locali. Sono alcuni dei personaggi più noti e meglio riusciti di Giorgio Panariello: Mario il bagnino, Merigo un appassionato di ciclismo sempre alticcio, Pierre il pr che non vuole lavorare e che ama fare le ore piccole, Simone un bambino molto vivace amante dei Power Rangers. Tra i personaggi c’è anche la bellissima Mara venditrice di bomboloni (Manuela Arcuri), mentre Ugo Pagliai interpreta il sindaco Valdemaro. Mario, il bagnino del Bagno Maria, riceve le lamentele dei clienti per le carenze dello stabilimento, mentre a fianco il Bagno 2000 ha strutture e offerte di alto livello.. Bice, la proprietaria del Bagno Maria ha deciso di vendere alla concorrenza, ma Mario per fare un ultimo tentativo di riguadagnare affidabilità, sfida Boris, il bagnino avversario, su chi riesce a stare più a lungo sott’acqua. Intanto Merigo per un equivoco deve recuperare una cassa di vino di Brunello o una cassa da morto? Pierre invece decide con gli amici di organizzare una festa per il paese, mentre il piccolo Simone tra un gioco e l’altro si imbatte nella bella Mara e di lei si innamora perdutamente.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bagnomaria streaming

Bagnomaria streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bagnomaria film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili