FBI MOST WANTED TRAMA EPISODI 8 SETTEMBRE. La serie tv spin-off del telefilm FBI trasmesso sulla CBS va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 8 settembre 2022 su Italia 1.

FBI Most Wanted trama episodi 8 settembre 2022 su Italia 1

FBI Most Wanted trama stagione 3 episodio 8 Lo sport dei re. Un prezioso cavallo da corsa del Kentucky viene rapito e la ragazza addetta alla sua sicurezza, viene presa in ostaggio. I rapitori uccidono tre persone pur di portare a termine l’operazione, e chiedono un considerevole riscatto alla scuderia. La proprietaria è disposta a pagare qualunque cifra per riavere il suo campione. La squadra comincia ad indagare, e si scontra con un mondo, quello dell’ippica, dominato solo dagli interessi personali.

FBI Most Wanted trama stagione 3 episodio 9 Shopping pericoloso. Mentre LaCroix e Barnes con le rispettive famiglie si trovano in un centro commerciale, tre uomini armati cominciano a sparare e a uccidere chiunque gli capiti a tiro; grazie all’aiuto di un ex agente, riusciranno a far evacuare il centro e a salvare tutti. Thali, dopo un primo momento di sconforto, dimostrerà di avere coraggio da vendere e di saper affrontare i pericoli.

FBI Most Wanted streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

