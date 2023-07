FBI Most Wanted trama episodi 9 luglio 2023 su Italia 1

FBI MOST WANTED TRAMA EPISODI. La serie tv spin-off del telefilm FBI trasmesso sulla CBS va in onda in chiaro su Italia 1 domenica 9 luglio 2023 su Italia 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

FBI Most Wanted trama stagione 3 episodio 13 Il nido vuoto. Vengono ritrovate morte nella propria casa Jeanine e Darcy Osterholm, appartenenti ad una ricca e potente famiglia. Il marito Daniel sembra sparito nel nulla: si sa che ha acquistato un biglietto di sola andata per Dakar. Ma non su quell’aereo non salirà mai e viene ritrovato morto nel bagagliaio della sua auto. Si scopre che aveva rubato milioni di dollari alla società d’investimenti per cui lavorava. Indagando su di lui viene fuori che il figlio Craig era sempre stato molto violento con le donne: viene collegato alla sparizione di una ragazza, Brittany Walsh.

FBI Most Wanted trama stagione 3 episodio 14 Sogna il tuo sogno. La squadra insegue un uomo che sta uccidendo persone apparentemente non collegate tra loro: si scopre che sta cercando Lucy, la sua ragazza, che era solito maltrattare e picchiare fino a farla finire in ospedale. Lucy si nasconde e cerca di far perdere le proprie tracce. Jess e Sarah iniziano a organizzare la loro vacanza da sogno.

FBI Most Wanted streaming

FBI Most Wanted streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

