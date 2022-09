LAW & ORDER TRAMA EPISODI 8 SETTEMBRE. La seconda serata di Italia 1 è tutta dedicata agli spin-off del telefilm Law & Order – I due volti della giustizia trasmessa sulla NBC. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi giovedì 8 settembre 2022. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Law & Order Special Victims Unit trama episodi 8 settembre 2022 su Italia 1

Law & Order Special Victims Unit trama stagione 22 episodio 16 Lupi travestiti da agnelli. Finale di stagione. Guest star dell’episodio Christopher Meloni che riprende il ruolo del detective Elliot Stabler. L’Unità vittime speciali è al lavoro per aiutare una madre single diventata una sorta di schiava del sesso per poter riuscire a vivere nel suo grazioso appartamento. Mentre i nostri indagano, scoprono che la donna è vittima di una tratta di esseri umani. Convincerla a collaborare per incastrare i suoi carnefici non sarà affatto facile. Nel frattempo, Fin e Phoebe fanno progetti per il loro matrimonio.

Law & Order trama episodi 8 settembre 2022 su Italia 1

Law & Order Organized Crime trama stagione 1 episodio 6 Lascia stare, Jake, è Chinatown. Richard Wheatley e i figli Richie e Dana vengono accusati formalmente, ma Richard ha intenzione di stringere un accordo con il viceprocuratore federale Vince Baldi per ottenere clemenza. Saputo che il padre ha assassinato il nonno, Richie assolda un sicario per ucciderlo. Richard viene ferito, ma Stabler e Bell lo salvano. Angela è sotto protezione, ma viene avvelenata con prodotti per il bagno contaminati dal Novichok un agente nervino. Viene portata in ospedale e riesce a salvarsi. Purtroppo la talpa di Wheatley era Morales, che riesce a iniettare altro veleno ad Angela, prima di essere ucciso da Bell.

Law & Order trama episodi 8 settembre 2022 su Italia 1

Law & Order True Crime The Menendez Murders trama stagione 1 episodio 8. Il giudice Weisberg ostacola Leslie mettendola in cattiva luce davanti alla giuria; sarà quindi Barry ad esporre l’arringa finale.

Law & Order streaming

Law & Order streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

