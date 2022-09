Hurricane Allerta uragano film stasera in tv 9 settembre: cast, trama, streaming

Hurricane Allerta uragano è il film stasera in tv venerdì 9 settembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hurricane Allerta uragano film stasera in tv: cast

La regia è di Rob Cohen. Il cast è composto da Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona, Ben Cross, James Cutler, Christian Contreras, James Barriscale

Hurricane Allerta uragano film stasera in tv: trama

Natura matrigna e fenomeni atmosferici drammatici: il cliché è lo stesso di sempre e, come altre volte, continua a essere un genere che si lascia guardare con piacere sebbene i limiti siano i medesimi. Rob Cohen, che pure confeziona un action movie godibile, non offre nulla di nuovo rispetto al passato: è il 1992 e l’Alabama sta per essere sconvolta dall’arrivo di uno degli uragani più terribili, anticipato da una violenta raffica di vento e pioggia. Will è un meteorologo del Governo – il cui padre, anni prima, è stato vittima di un tornado – impegnato proprio ad analizzare Tammy: l’uragano più violento della storia americana. Con lui, il fratello Breeze e l’agente del Tesoro Casey che si trovano presto a fronteggiare una duplice minaccia: oltre a quella atmosferica, infatti, c’è anche una squadra di ladri che, approfittando dell’uragano, organizza un colpo alla più grande riserva di banconote per portare via 600 milioni di dollari.

Hurricane Allerta uragano streaming.

Hurricane Allerta uragano streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

X film stasera in tv: trailer

