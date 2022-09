Forever Young film stasera in tv 10 settembre: cast, trama, streaming

Forever Young è il film stasera in tv sabato 10 settembre 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Forever Young film stasera in tv: cast

La regia è di Fausto Brizzi. Il cast è composto da Lillo (senza Greg), Fabrizio Bentivoglio, Teo Teocoli, SabrinaFerilli, Lorenza Indovina, Luisa Ranieri, Claudia Zanella, Emanuel Caserio, Francesco Sole, Pilar Fogliati.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Forever Young film stasera in tv: trama

Ai nostri giorni gli ideali sono cambiati anzi non ci sono più e tutti sono alla ricerca di diventare ricchi, di apparire, di essere con un fisico perfetto e sempre giovani. Se sei un giovane sei “in”, se sei vecchio sei “out”. Ecco di che cosa tratta questo film raccontando le vicende di un gruppo di amici “finti giovani”. I personaggi sono tipici dell’Italia di oggi: l’avvocato Franco, un settantenne super-sportivo sempre in forma che ha un duro colpo quando scopre che sta per diventare nonno grazie a sua figlia Marta e a suo genero Lorenzo e si rende conto che il suo fisico non è poi così indistruttibile.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

C’è poi Angela, un’estetista cinquantenne che ha una storia sentimentale con il figlio ventenne (Luca) della sua amica Sonia. Diego fa il DJ in radio e visto che è un uomo di mezz’età è in lotta non solo con il tempo che passa ma con un giovanissimo e agguerrito, rivale. Infine c’è Giorgio il classico 50enne accompagnato ad una giovane e bellissima donna e che non contento trova il tempo e la voglia di tradirla con una donna a lui coetanea di 50 anni.

Forever Young recensione

Forever Young è la tipica commedia all’italiana dove si ride tantissimo grazie agli equivoci e geniali trovate da parte degli autori. Gli attori che formano il cast riescono a dare quel tocco di leggerezza al film senza mai essere però scontati. Il risultato è una commedia corale che però riesce a combinare le storie dei personaggi in una pellicola fresca e vivace per passare una serata in spensieratezza. Ottima la direzione di Fausto Brizzi che è riuscito ad esaltare i protagonisti e il loro dialoghi brillanti in modo da non lasciare sicuramente spazio alla noia.

Forever Young streaming

Forever Young streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Forever Young film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili