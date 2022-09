United 93 film stasera in tv 11 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

United 93 è il film stasera in tv domenica 11 settembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. La trama racconta del volo United Airlines 93, dirottato l’11 settembre 2001 nel corso dell’attacco terroristico che ha coinvolto il World Trade Center e il Pentagono. L’aereo in questione non raggiunse il suo obiettivo a causa della ribellione dei passeggeri che costrinsero il terrorista che si trovava ai comandi a farlo precipitare. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

United 93 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: United 93

DATA USCITA: 06 luglio 2006

GENERE: Drammatico

ANNO: 2006

REGIA: Paul Greengrass

CAST: J.J. Johnson, Polly Adams, Cheyenne Jackson, Opal Alladin, Starla Benford, Trish Gates, Nancy McDoniel, David Alan Basche, Richard Bekins, Susan Blommaert, Ray Charleson, Christian Clemenson, Liza Colón-Zayas

DURATA: 111 Minuti

United 93 film stasera in tv: trama

L’11 settembre 2001, due compagnie aeree americane e due voli nazionali statunitensi di United Airlines sono dirottati da terroristi. Dopo la collisione di due aerei contro il World Trade Center e uno contro il Pentagono, i passeggeri e l’equipaggio del United Flight 93 decidono di combattere contro i quattro terroristi per riprendere il controllo dell’aereo.

United 93 film stasera in tv: curiosità

Il film, scritto e diretto da Paul Greengrass, ha ricevuto la nomination agli Oscar per la miglior regia e il miglior montaggio, e vincitore di due BAFTA nella medesima categoria.

In Italia al Box Office United 93 ha incassato 2,4 milioni di euro.

Alcuni affermano che esistono idee contrastanti sul reale svolgimento dei fatti e che non è ben chiaro se l’aereo cadde o fu abbattuto in volo dall’aviazione americana. Di seguiro ecco alcuene osservazioni apparse sugli organi d’informazione in varie occasioni:

1) il buco che avrebbe lasciato l’apparecchio, fotografato nel prato in Pennsylvania, segnala un’apertura alare che è la metà del Boeing 747;

2) un giornalista, che raggiunse il punto d’impatto in una decina di minuti all’incirca trovò uno schieramento della Cia già in attività per isolare l’area;

3) il fumo dalla zona di scoppio durò alcuni minuti, mentre è di norma un aereo di quel genere brucia per ore;

4) sono stati reperiti nella zona dell’impatto pochi rottami, mentre di norma in questi incidenti numerosi pezzi di aereo si ritrovano sparsi nel raggio di almeno un chilometro.

United 93 streaming

United 93 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

United 93, film stasera in tv: trailer

