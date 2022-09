Benvenuti al Nord film stasera in tv 13 settembre: cast, trama, streaming

Benvenuti al Nord è il film stasera in tv martedì 13 settembre 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Benvenuti al Nord film stasera in tv: cast

La regia è di Luca Miniero. Il cast è composto da Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi, Valentina Lodovini, Giacomo Rizzo, Nando Paone, Nunzia Schiano, Fulvio Falzarano, Salvatore Misticone, Francesco Migliaccio, Francesco Brandi, Ippolita Baldini, Alessandro Vighi, Gianmarco Pozzoli

Benvenuti al Nord film stasera in tv: trama

Alberto Colombo (Claudio Bisio), ex direttore delle poste a Milano spedito al Sud per punizione, dopo le spassose peripezie nell’Italia Meridionale è ritornato di nuovo al Nord. Il suo matrimonio è in crisi e sua moglie Silvia (Angela Finocchiaro), ex convinta milanese ossessionata da fobie di ogni tipo, ora innamorata del Sud, dopo aver sperimentato il sole e del mare campano, non può più sopportare lo smog di Milano. Nel frattempo Mattia (Alessandro Siani) ha sposato la bella Maria ed è padre di Edinson. Vive con moglie e figlio nella casa della madre per non avere un mutuo per una nuova casa. Un giorno, controvoglia, viene trasferito al Nord, cosa che sconvolge tutti nel suo paesello. Mattia pieno di pregiudizi verso quelli del Nord arriva a Milano dove viene accolto proprio da Alberto. Ne accadranno di tutti i colori, Mattia rischierà di mandare all’aria la sua vita e quella dell’amico.

Benvenuti al Nord streaming

Benvenuti al Nord streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Benvenuti al Nord film stasera in tv: trailer

