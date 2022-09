La quinta onda film stasera in tv 13 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

La quinta onda è il film stasera in tv martedì 13 settembre 2022 in onda in seconda serata su Rai 2. La pellicola diretta da J Blakeson ha come protagonisti Chloë Grace Moretz e Liev Schreiber. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La quinta onda film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Thriller, Drammatico, Fantascienza

ANNO: 2016

REGIA: J Blakeson

CAST: Chloë Grace Moretz, Liev Schreiber, Maika Monroe, Nick Robinson, Maria Bello, Maggie Siff, Ron Livingston, Marc John Jefferies, Tony Revolori, Terry Serpico

DURATA: 112 Minuti

La quinta onda film stasera in tv: trama

Quattro ondate, sempre più distruttive, di attacchi alieni hanno decimato la popolazione mondiale e lasciato la Terra in rovina. In un contesto di paura e sfiducia, Cassie Sullivan, una liceale come tante, è in fuga, impegnata nel tentativo disperato di ritrovare e salvare suo fratello minore, Sammy. Mentre si prepara alla quinta, e funesta, ondata di attacchi, la giovane eroina incontra un misterioso giovane, il suo ex compagno di scuola Ben Parishm, che potrebbe rappresentare l’unica speranza, a patto che lei riesca a investirlo della propria fiducia…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La quinta onda film stasera in tv: curiosità

Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Rick Yancey dle 2013, il primo della sua trilogia di fantascienza.

Il regista Blakeson è al suo secondo lungometraggio dietro la camera da presa dopo La scomparsa di Alice Creed (2009).

La quinta onda streaming

La quinta onda streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La quinta onda film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=IaQYTcOzQZs

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili