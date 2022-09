Cinquanta Sfumature Di Nero film stasera in tv 14 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Cinquanta Sfumature Di Nero è il film stasera in tv mercoledì 14 settembre 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cinquanta Sfumature Di Nero film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Fifty Shades Darker

USCITO IL: 9 febbraio 2017

GENERE: drammatico, erotico, sentimentale

ANNO: 2017

REGIA: James Foley

CAST: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote, Kim Basinger, Eric Johnson, Luke Grimes, Hugh Dancy, Marcia Gay Harden, Eloise Mumford, Rita Ora, Victor Rasuk, Max Martini

PAESE: USA

DURATA: 115 Minuti

Cinquanta Sfumature Di Nero film stasera in tv: trama

La storia riprende da dove era terminata nel primo capitolo della serie e cioè da Anastasia che lascia Christian. Ora lavora in una casa editrice, ma è ancora attratta dal giovane imprenditore. Anche lui d’altra parte, nonostante la sua dichiarata ritrosia verso l’amore, non riesce a non pensare ad Anastasia. Ben presto i due si incontrano. L’attaccamento che Christian ha nei confronti di Anastasia lo spinge a ridefinire il loro accordo e a le fa conoscere alcuni aspetti della sua vita taciuti a chiunque. Anastasia però non può vivere serenamente la sua storia con Grey perché il passato di lui emerge prepotentemente con vecchi fantasmi e nuove angosce.

Questo mette in crisi di nuovo il rapporto. Questa volta due donne, che per motivi diversi hanno avuto un ruolo importante nella vita precedente di Christian, ritornano a farsi presente nella vita dell’uomo. Anastasia dovrà prendere in mano la situazione e fare una delle scelte più delicate della sua vita. LEGGI LA NOSTRA #RECENSIONE

Cinquanta Sfumature Di Nero film stasera in tv: curiosità

La battuta di Ana “I expect you to call me Ana. I don’t expect you to fetch me coffee unless you’re getting some for yourself, and um, the rest we’ll just make up as we go along.” è la stessa la mamma di Dakota Johnson, Melanie Griffith, disse in Una donna in carriera (1988).

Dopo il primo film, fu molto criticato l’aspetto di Jamie Dornan completamente sbarbato, perchè l’attore non sembrava affascinante quanto Christian Grey. Così la produzione ha deciso di fargli tenere una barba leggermente incolta nei sequel.

Il vestito che Ana indossa alla mostra all’inizio del film è la stessa che ha indossato in Cinquanta Sfumature Di Grigio durante la discussione del contratto con Christian.

Cinquanta Sfumature Di Nero streaming

Cinquanta Sfumature Di Nero streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cinquanta Sfumature Di Nero film stasera in tv: trailer

