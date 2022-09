Ricomincio da me film stasera in tv 15 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Ricomincio da me è il film stasera in tv giovedì 15 settembre 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ricomincio da me film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia, Sentimentale

ANNO: 2018

REGIA: Peter Segal

CAST: Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Charlyne Yi, Freddie Stroma, Larry Miller, Treat Williams, Dave Foley, Annaleigh Ashford, Dan Bucatinsky, Natasha Romanova, Elizabeth Masucci, Kelly P. Williams

DURATA: 103 Minuti

Ricomincio da me film stasera in tv: trama

Maya ha 40 anni, vive nel Queens e lavora da 15 anni in un grande centro commerciale. È in gamba e piena di intuizioni, ma quando si profila la possibilità di una promozione, le viene preferito un uomo: un manager privo di esperienza sul campo ma con molti titoli di studio… Per Maya è una sconfitta, almeno fino a quando non ha l’occasione di dimostrare che le esperienze del quotidiano sono valide quanto il sapere accademico e che, a Manhattan, non è mai troppo tardi per ricominciare da capo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ricomincio da me recensione

Il film è una classica commedia a lieto fine ed è ben diretta da un regista esperto del genere quale è Peter Segal. È una commedia divertente con qualche tocco di romanticismo e qualche momento drammatico. La storia è piacevole, il cast stellare è molto divertente, Jennifer Lopez regala una eccellente interpretazione e la chimica tra lei e Leah Remini è stata fantastica. Film divertente e consigliato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ricomincio da me film stasera in tv: curiosità

Peter Segal è tornato dietro alla macchina da presa dopo che nel 2013 era riuscito a riunire nello stesso set (Il grande match) due grandi del cinema Robert De Niro e Sylvester Stallone

Tra i lungometraggi più famosi diretti da Segal ricordiamo: La famiglia del professore matto (2000), L’altra sporca ultima meta (2005), Agente Smart – Casino totale (2008), 50 volte il primo bacio (2008) e Il grande match (2013).

Ricomincio da me film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili