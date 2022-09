Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen film stasera in tv 16 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen è il film stasera in tv venerdì 16 settembre 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen film stasera in tv: cast

La regia è di Ric Roman Waugh, Katrin Benedikt, Robert Mark Kamen, Creighton Rothenberger. Il cast è composto da Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo, Lance Reddick, Jada Pinkett Smith, Nick Nolte, Tim Blake Nelson, Chris Browning, Danny Huston, Michael Landes, Joseph Millson, Sarah-Stephanie, Sophia Del Pizzo, Mark Arnold, Sapir Azulay, Frederick Schmidt, Mark Rhino Smith.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen film stasera in tv: trama

A Londra il Primo Ministro inglese muore in circostanze misteriose. Al suo funerale partecipano tutti i leader del mondo occidentale. Nonostante le imponenti misure di sicurezza l’avvenimento è perfetto per chi vuole organizzare un complotto letale. Uccidere i capi di Stato più potenti della Terra e distruggere i luoghi simbolo della capitale inglese è l’obiettivo degli attentatori. Solo tre persone hanno la possibilità di fermare tutto questo: il Presidente degli Stati Uniti (Aaron Eckhart), il suo formidabile capo dei servizi segreti (Gerard Butler) e un agente inglese dell’MI-6 che giustamente non si fida di nessuno.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen film stasera in tv: curiosità

Il film è il terzo capitolo del fenomeno mondiale Attacco al Potere Olympus Has Fallen del 2013 e del suo seguito Attacco al Potere 2 London Has Fallen.

Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen streaming

Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili

ciaone

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili