X Factor 2022 dove vedere la diretta in tv, streaming e in chiaro

X FACTOR 2022 DOVE VEDERE. Torna su Sky Uno la nuova edizione del talent show musicale. Per la prima alla conduzione troviamo Francesca Michielin, mentre torna in giuria Fedez insieme alle new entry Ambra, Dargen D’amico e Rkomi. Ecco di seguito dove vedere le puntate in diretta tv, streaming e la replica in chiaro. SCOPRI TUTTO SU #XF2022

X Factor 2022 dove vedere la diretta su Sky

Come ormai da anni, X Factor 2022 va in onda su Sky Uno HD in prima serata ogni giovedì a partire dalle 21:15. La prima parte del talent show (Audizioni, Boot Camp, Home Visit) sarà in differita con le puntate registrate tra giugno e luglio. Ogni puntata durerà circa fino alle 23:00. Invece, a partire dai Live show le puntate saranno trasmesse in diretta dalla X Factor Arena fino a mezzanotte circa.

X Factor 2022 streaming

In contemporanea gli abbonati Sky potranno guardare la diretta di X Factor 16 anche su pc, smartphone e tablet attraverso l’App Sky Go in streaming gratuito. Oppure sarà visibile on demand su Now TV per gli abbonati alla piattaforma streaming.

X Factor 2022 dove vederlo in chiaro

Per chi non avesse Sky, la prima fase delle Audizioni di X Factor 16, in partenza giovedì a settembre, sarà trasmessa 24 ore dopo in chiaro su TV8. Quindi a partire da venerdì 16 settembre 2022 le tre puntate di Audizioni di X Factor danno appuntamento a tutti sul canale TV8 in chiaro del digitale terrestre.

X Factor 2022 sui Social

Per tutti i tipi di smartphone (IOS, Android e Windows Phone) è disponibile come ormai tutti gli anni l’App di X Factor 2022. Attraverso l’App sarà possibile votare i talenti durante la fase dei Live Show, oltre a scoprire news, video backstage e tanto altro. Su Facebook la pagina ufficiale è X Factor Italia, mentre su Twitter è possibile seguire l’account @XFactor_Italia e interagire con la community attraverso l’hashtag #XF2022 e #XF16. Inoltre su Instagram @xfactoritalia saranno presenti foto, video, anteprime e momenti rubati dal backstage.

X Factor: link utili