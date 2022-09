LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO TERZA PUNTATA. Domenica 18 settembre 2022 torna su Rai 1 in replica la fiction con protagonista Luisa Ranieri. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Le indagini di Lolita Lobosco terza puntata: trama e anticipazioni 18 settembre 2022

Le indagini di Lolita Lobosco terza puntata Spaghetti all’Assassina. Lolita (Luisa Ranieri) quel ristorante che sta a pochi metri da casa sua neanche lo conosceva. È mattina presto quando, richiamata dalle grida allarmate dei passanti, decide di scendere in vestaglia per soccorrere qualcuno che, evidentemente, si è sentito male all’interno del locale che serve i rinomati “Spaghetti all’Assassina”. Rinomati per gli altri ma sconosciuti per lei, che nulla sa delle lunghe liste di prenotazioni che scandiscono gli ingressi al luogo dove lo chef Geppino Schirone, detto Pap’russ, ha fatto di quella ricetta assai piccante il suo cavallo di battaglia.

Così, in vestaglia e ciabattine, Lolita rinviene il cadavere del cuoco, sicuramente assassinato. E non solo si trova a dover districare un nuovo caso di omicidio che pare senza colpevoli, ma a questo si aggiunge la frustrazione di non poter mai più assaggiare la celebre ricetta dalle mani del suo inventore. Una brutta vicenda quella che ruota intorno alla morte di Geppino Schirone, che si rivela essere un personaggio pieno di ombre e di ambiguità. Insomma il tipo di persona che Lolita vedrebbe volentieri dietro le sbarre ma che in questa indagine è in credito con la giustizia.

Le indagini di Lolita Lobosco streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

