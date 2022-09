Ovosodo film stasera in tv 18 settembre: cast, trama, streaming

Ovosodo è il film stasera in tv domenica 18 settembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ovosodo film stasera in tv: cast

La regia è di Paolo Virzì. Il cast è composto da Edoardo Gabbriellini, Malcolm Lunghi, Matteo Campus, Regina Orioli, Alessio Fantozzi, Nicoletta Braschi, Claudia Pandolfi, Enrica Pandolfi, Marco Cocci, Pietro Fornaciari, Salvatore Barbato, Jonathan De Giuli, Filippo Barbisan, Monica Brachini, Maria Grazia Taddei, Gianna Giachetti, Barbara Scoppa, Daniela Morozzi, Raffaele Vannoli, Furio Vannozzi, Paolo Edoardo Fornaciari, Ginevra Colonna.

Ovosodo film stasera in tv: trama

Piero, soprannominato Ovosodo, è un un ragazzo cresciuto in quartiere popolare di Livorno. Immerso in un contesto di degrado e ignoranza, trova un punto di riferimento nella professoressa Giovanna e nel coetaneo Tommaso, dinamico e spregiudicato. Arriva però il giorno in cui l’amico deve abbandonarlo per partire per gli Stati Uniti. Piero, ormai disilluso, decide di mettere da parte le proprie aspirazioni e sceglie il matrimonio e un lavoro in fabbrica come operaio.

Ovosodo streaming

Ovosodo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ovosodo film stasera in tv: trailer

