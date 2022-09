Scherzi A Parte dove vedere le puntate in tv, streaming, replica

SCHERZI A PARTE DOVE VEDERE. Lo show torna in replica su Canale 5 in una versione inedita e ricca di novità a partire dalla conduzione affidata al mattatore Enrico Papi. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Scherzi A Parte dove vedere le puntate in tv e replica

Lo show delle beffe Scherzi A Parte va in onda la domenica in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa. La diretta sarà disponibile anche in streaming dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Scherzi A Parte streaming

Per chi si perdesse le puntate o volesse rivederle, dopo la fine della diretta, verranno probabilmente messe in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata sul sito Mediaset. Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle varie puntate anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Scherzi A Parte sui social

Per commentare in diretta il game show Scherzi A Parte con Paolo Bonolis basta andare sull’hashtag #ScherziAParte, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato su Scherzi A Parte e gli altri programmi del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Scherzi A Parte: link utili