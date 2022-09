Il Commissario Montalbano La voce del violino: streaming e trama stasera in tv

Il Commissario Montalbano La voce del violino va in onda stasera in tv mercoledì 21 settembre 2022 su Rai 1. Si tratta della replica del secondo episodio della serie andato in onda per la prima volta nel 1999 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano La voce del violino: trama

Le indagini che impegnano il nostro commissario sono rivolte alla morte dell’imprenditore sessantenne Cosimo Barletta, colpito da un’arma da fuoco. L’uomo è conosciuto come uomo tranquillo apparentemente senza nemici. Ma Montalbano non si lascia dissuadere facilmente e indaga a fondo sulla vita del ragioniere e della sua famiglia scoprendo verità davvero sconvolgenti.. Infatti Barletta è un uomo freddo e crudele che si rivela essere uno strozzino senza scrupoli che ha portato sul lastrico molte persone di Vigata. Inoltre aveva costretto alcune giovani a concedersi a lui ricattandole in seguito. Il caso diventa sempre più complicato, specialmente quando Montalbano scopre che a Barletta non hanno solo sparato, ma prima era stato anche avvelenato rivelando che in realtà gli assassini sono due!

Il Commissario Montalbano La voce del violino: curiosità e cast

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Angelo Pasquini. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Bianca Maria D’Amato, Giovanni Vettorazzo, Alessia Merz, Giacinto Ferro, Costantino Carrozza, Sergio Fantoni, Mario Erpichini, Hamza Choukri. La voce del violino è il 2° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella prima stagione televisiva della serie andata in onda nell’inverno del 1999.

La voce del violino streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

