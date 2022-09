Nessuno come noi film stasera in tv 23 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Nessuno come noi è il film stasera in tv venerdì 23 settembre 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nessuno come noi film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 18 ottobre 2018

GENERE: Commedia, Sentimentale

ANNO: 2018

REGIA: Volfango De Biasi

CAST: Alessandro Preziosi, Sarah Felberbaum, Christiane Filangieri, Leonardo Pazzagli, Elisa Di Eusanio, Vincenzo Crea, Sabrina Martina

DURATA: 100 Minuti

Nessuno come noi film stasera in tv: trama

Betty (Sarah Felberbaum) è un’insegnante di liceo bella, anticonformista e single per scelta. Umberto (Alessandro Preziosi) è un noto docente universitario, affascinante, strafottente alle prese con un matrimonio noioso e privo di passione. I due si incontrano per la prima volta quando Umberto e sua moglie Ludovica (Christiane Filangieri) decidono di iscrivere il figlio ribelle nel liceo in cui insegna Betty. Nonostante un primo burrascoso incontro, tra loro scoppia una passione travolgente. Tutti finiranno per scoprire che in amore e in amicizia ci sono sia gioia che dolore e per viverli appieno si deve essere disposti a compiere delle scelte, costi quel che costi. Alla loro vicenda si intreccia quella di Vince, che è perdutamente innamorato di Cate, la bellissima compagna di classe, che finisce a sua volta per perdere la testa per Romeo, il migliore amico di Vince nonché figlio di Umberto.

Nessuno come noi recensione

Ambientata nella Torino degli anni Ottanta, quando non esistevano social networks e smartphone, Nessuno come noi è una commedia romantica sulla forza dei sentimenti, in cui si intrecciano amore, amicizia, passione e tradimento. Il cast è formato da attori molto conosciuti e amati dagli appassionati delle commedie romantiche italiane degli ultimi anni. Sarah Felberbaum e Alessandro Preziosi danno prova di una buona interpretazione ognuno nei panni di un personaggio totalmente opposto all’altro ma comunque alla ricerca dell’ebrezza di un amore giovanile. Il resto dei giovani protagonisti è ancora alle prime esperienze di recitazione.

Nessuno come noi film stasera in tv: curiosità

La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini.

Le riprese sono iniziate a novembre 2017, sono durate circa 5 settimane e sono state effettuate in diverse location, fra cui la Galleria Umberto I, il Parco del Valentino, i Murazzi, Piazza Vittorio Veneto, un Bed & Breakfast ed il Liceo Segrè.

Nessuno come noi streaming

Nessuno come noi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Nessuno come noi film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/pdUho9fhKKw

