The Rings Of Power 1X06: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

The Rings Of Power 1X06 è online su Prime Video da giovedì 29 settembre 2022. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI DI #THERINGSOFPOWER

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Rings Of Power 1X06: trama e anticipazioni

La piattaforma Prime Video rilascia gli attesissimi episodi del prequel de Il Signore degli Anelli con una puntata alla settimana. La piattaforma non ha rilasciato alcuna sinossi del di stagione, inoltre sapremo il titolo solo quando l’episodio di The Rings Of Power 1X06 sarà online. Possiamo avere qualche anticipazione dal promo della puntata, qui di seguito.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Rings Of Power 1X06 streaming e dove vedere l’episodio

Gli episodi The Rings Of Power 1X06 streaming vanno in onda su Prime Video giovedì 29 settembre 2022 sia in lingua originale sia doppiati in italiano. COME VEDERE LA SERIE IN STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Rings Of Power 1X06: promo

The Rings Of Power sui social

Per commentare in diretta la serie tv The Rings Of Power basta andare sull’hashtag ufficiale #TheRingsOfPower, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato su The Rings Of Power segui le pagine Facebook:

Quelli delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Rings Of Power: link utili